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Соболев Алексей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Алексей Михайлович
Фамилия
Соболев
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Аксентьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 59

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