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Собачкин Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Собачкин Василий Васильевич
Фамилия
Собачкин
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

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