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Снопов Ефим Федосеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Снопов Ефим Федосеевич
Фамилия
Снопов
Имя
Ефим
Отчество
Федосеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 17

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