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Смуров Михаил Пр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смуров Михаил Пр.
Фамилия
Смуров
Имя
Михаил
Отчество
Пр.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 113

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