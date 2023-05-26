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Смолин Илья Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смолин Илья Андреевич
Фамилия
Смолин
Имя
Илья
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Занятие
продавец казенной винной лавки
Адрес
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 19

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