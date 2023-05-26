Смирнов Ник. Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Ник. Викторович

Смирнов Ник. Викторович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Ник. Викторович
Фамилия
Смирнов
Имя
Ник.
Отчество
Викторович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 113

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.