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Смирнов Максим Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Максим Максимович
Фамилия
Смирнов
Имя
Максим
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Троицкая волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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