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Смирнов Захар Кир.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Захар Кир.
Фамилия
Смирнов
Имя
Захар
Отчество
Кир.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 119

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