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Смирнов Дмитрий Кондр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Дмитрий Кондр.
Фамилия
Смирнов
Имя
Дмитрий
Отчество
Кондр.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 126

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