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Смирнов Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Василий Александрович
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 52

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.02.1902
30.08.1942
Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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