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Смирнов Варсанофий Астр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Варсанофий Астр.
Фамилия
Смирнов
Имя
Варсанофий
Отчество
Астр.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 98

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