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Смирнов Александр Аристархович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Александр Аристархович
Фамилия
Смирнов
Имя
Александр
Отчество
Аристархович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 30

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