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Смекалов Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смекалов Иван Дмитриевич
Фамилия
Смекалов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 133

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