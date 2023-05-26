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Словный Николай Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Словный Николай Яковлевич
Фамилия
Словный
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Занятие
титулярный советник
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Замошская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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