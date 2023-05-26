Слепухин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепухин Алексей Петрович

Слепухин Алексей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Слепухин Алексей Петрович
Фамилия
Слепухин
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Сословие
мещане
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 91

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.