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Скорюков Гавриил Романович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скорюков Гавриил Романович
Фамилия
Скорюков
Имя
Гавриил
Отчество
Романович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольская волость, Лучкино
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 78

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