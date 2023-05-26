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Скороходов Михаил Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скороходов Михаил Сергеевич
Фамилия
Скороходов
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 106

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