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Скорняков Николай Романович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скорняков Николай Романович
Фамилия
Скорняков
Имя
Николай
Отчество
Романович
Сословие
мещане
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 67

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