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Сковородников Александр Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сковородников Александр Дмитриевич
Фамилия
Сковородников
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 135

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