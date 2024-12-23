Скамьин Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкамьин Иван Евгеньевич

Скамьин Иван Евгеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скамьин Иван Евгеньевич
Фамилия
Скамьин
Имя
Иван
Отчество
Евгеньевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость, Стродино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 80

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.