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Скалин Николай Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скалин Николай Платонович
Фамилия
Скалин
Имя
Николай
Отчество
Платонович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 119

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