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Сишочкин Матвей Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сишочкин Матвей Григорьевич
Фамилия
Сишочкин
Имя
Матвей
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Замошская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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