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Сиряков Степан Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сиряков Степан Федорович
Фамилия
Сиряков
Имя
Степан
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Нижеслободская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 59

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