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Синягин Алексей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Синягин Алексей Павлович
Фамилия
Синягин
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Васьяновская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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