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Силинский Петр Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силинский Петр Ильич
Фамилия
Силинский
Имя
Петр
Отчество
Ильич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость, Веригинская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 77

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