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Силинский Михаил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силинский Михаил Петрович
Фамилия
Силинский
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость, Новгородовская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 77

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