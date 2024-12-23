Силинский Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилинский Григорий Егорович

Силинский Григорий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силинский Григорий Егорович
Фамилия
Силинский
Имя
Григорий
Отчество
Егорович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость, Новгородовская
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 77

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.