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Силин Алексей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силин Алексей
Фамилия
Силин
Имя
Алексей
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость, Петровская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 74

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