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Сизов Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сизов Николай Александрович
Фамилия
Сизов
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вельский уезд, Богородская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 132

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