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Сизов Александр Ивов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сизов Александр Ивов.
Фамилия
Сизов
Имя
Александр
Отчество
Ивов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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