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Сидоров Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сидоров Василий Иванович
Фамилия
Сидоров
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость, Овсянниково
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 83

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