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Сиделкин Платон Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сиделкин Платон Андреевич
Фамилия
Сиделкин
Имя
Платон
Отчество
Андреевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 102

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