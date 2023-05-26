Сивяков Андрей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивяков Андрей Лукьянович

Сивяков Андрей Лукьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сивяков Андрей Лукьянович
Фамилия
Сивяков
Имя
Андрей
Отчество
Лукьянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Верхнераменская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.