Сивков Тимофей Колотникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивков Тимофей Колотникович

Сивков Тимофей Колотникович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сивков Тимофей Колотникович
Фамилия
Сивков
Имя
Тимофей
Отчество
Колотникович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.