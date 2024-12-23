Сивков Павел Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивков Павел Калистратович

Сивков Павел Калистратович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сивков Павел Калистратович
Фамилия
Сивков
Имя
Павел
Отчество
Калистратович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Кожуховская волость, Ихалица
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 74

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.