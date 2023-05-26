Сивков Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивков Николай Трофимович

Сивков Николай Трофимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сивков Николай Трофимович
Фамилия
Сивков
Имя
Николай
Отчество
Трофимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Троицкая волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.