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Сивков Клеоник Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сивков Клеоник Леонтьевич
Фамилия
Сивков
Имя
Клеоник
Отчество
Леонтьевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 102

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