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Сибрин Константин Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сибрин Константин Николаевич
Фамилия
Сибрин
Имя
Константин
Отчество
Николаевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 13

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