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Сибиряков Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сибиряков Иван Васильевич
Фамилия
Сибиряков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Шапшенская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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