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Сибиров Максим Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сибиров Максим Яковлевич
Фамилия
Сибиров
Имя
Максим
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 7

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