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Сетериков Василий Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сетериков Василий Яковлевич
Фамилия
Сетериков
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 13

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