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Сесявин Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сесявин Иван Дмитриевич
Фамилия
Сесявин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Новостаросельская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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