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Серов Архип Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Архип Васильевич
Фамилия
Серов
Имя
Архип
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нефедовская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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