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Серков Кандид Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серков Кандид Николаевич
Фамилия
Серков
Имя
Кандид
Отчество
Николаевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость, Алексейково
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 73

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