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Серков Алексей Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серков Алексей Николаевич
Фамилия
Серков
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Нижеслободская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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