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Серебряков Влад. Чах.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серебряков Влад. Чах.
Фамилия
Серебряков
Имя
Влад.
Отчество
Чах.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 114

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