Сергеев Зиновий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Зиновий Григорьевич

Сергеев Зиновий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Зиновий Григорьевич
Фамилия
Сергеев
Имя
Зиновий
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Богородская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 59

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.