Сергачев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергачев Иван Александрович

Сергачев Иван Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергачев Иван Александрович
Фамилия
Сергачев
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Пятовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 80

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.