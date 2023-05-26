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Сенчуков Тихон Фаддеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сенчуков Тихон Фаддеевич
Фамилия
Сенчуков
Имя
Тихон
Отчество
Фаддеевич
Сословие
крестьяне
Занятие
Помощник волостного старшины
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 7

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