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Сентюрин Василий Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сентюрин Василий Тимофеевич
Фамилия
Сентюрин
Имя
Василий
Отчество
Тимофеевич
Занятие
фельдшер
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 123

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